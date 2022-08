[Aktualisiert 17:04 Uhr] Aus dem Krankenhaus entlassen wurde am Dienstagnachmittag ein 41-Jähriger. Der Motorradfahrer war am Montagabend nach einem Unfall mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 41-Jährige aus dem Raum Karlsruhe gegen 20 Uhr auf der B9 , Richtung Speyer, die Kontrolle über sein Kraftrad. Danach geriet er in die Mitteilleitplanke und kam zu Fall. Für die medizinische Versorgung musste die Bundesstraße 9 zwischen Germersheim-Süd und Germersheim-Nord voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Landau ermittelt zu Ursache und Hergang des Unfalls. Zwischenzeitlich war die B9 deshalb im Unfallbereich in beide Richtungen gesperrt.