Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leitete die Polizei nach eigener Mitteilung am Montagabend gegen einen 41-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen ein. Dieser war zuvor einem Zeugen auf der B9 aufgefallen, weil er aus Richtung Ludwigshafen kommend Schlangenlinien fuhr. Bei einer Polizeikontrolle in Speyer sei bei ihm ein Atemalkoholtest von rund 3,3 Promille festgestellt worden.

Eine Blutprobe auf der Dienststelle habe die hochgradige Alkoholisierung bestätigt. Dem Vorhaben der Polizei, den Mann in Schutzgewahrsam zu nehmen, habe sich dieser widersetzt. Einen Polizeibeamten, der ihn in die Zelle bringen wollte, habe er leicht am Daumen verletzt. „Letztlich konnte der Beschuldigte dem Gewahrsam zugeführt werden, in welchem er die Nacht verbrachte“, berichten die Beamten.