Wie erwartet: Der deutsche Gegner im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft am Freitag heißt Spanien. Die Mannen von der iberischen Halbinsel, die bislang alle ihre EM-Partien gewonnen haben, gerieten beim 4:1 (1:1) gegen den krassen Außenseiter Georgien nur kurz ins Straucheln. Denn die Georgier gingen in der 18. Minute dank eines Eigentores von Robin Le Normand in Führung gegen drückend überlegene Spanier, die vor und nach dem Gegentor immer wieder an sich selbst oder am überragenden Torhüter Giorgi Mamardashvili scheiterten.

Den Bann brach Rodri in der 39. Minute, der von der Strafraumgrenze zum Ausgleich traf. In der zweiten Hälfte war es ein Klassenunterschied, den die Spanier nun auch in Tore ummünzten. Fabian brachte den Favoriten nach einer schönen Kombination in Führung (51.), Nico Williams erhöhte gegen den tapferen, aber nun nachlassenden Außenseiter mit einem satten Schuss unter die Latte (75.), und der Leipziger Dani Olmo machte endgültig den Deckel drauf.