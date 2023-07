Eine Halbzeit lang konnte Serbien halbwegs mithalten, mehr nicht. Letztlich zogen die deutschen U21-Handballer souverän ins Finale der Heim-WM ein, am Ende hieß es 40:30 (17:15). Rückraumspieler Renars Uscins (9 Tore) von der TSV Hannover-Burgdorf und Linksaußen Florian Kranzmann (8) von GWD Minden waren die besten Werfer. Das Duell begann durchaus eng, mit zunehmender Spieldauer machte sich die Breite des deutschen Kaders aber doch bemerkbar. Nach der Halbzeitpause zog das Team von Trainer Martin Heuberger immer deutlicher davon,

Die Auswahl wird ihrem Favoritenstatus damit weiterhin gerecht. Mit weißer Weste war sie in die K.o.-Runde eingezogen, in der Max-Schmeling-Halle folgten eindrucksvolle Auftritte gegen Dänemark (31:26) und nun gegen Serbien. Nun winkt der dritte WM-Titel im U21-Bereich und der erste seit 13 Jahren. Im Finale am Sonntag (18 Uhr) wartet Ungarn, das 37:30 gegen Island gewann.