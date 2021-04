Rund 400 Strohballen sind in Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und von den Flammen vernichtet worden. Ein Löschen sei aufgrund der Größe am späten Montagabend nicht möglich gewesen, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Die Einsatzkräfte ließen die Ballen daher kontrolliert abbrennen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Felder konnte verhindert werden. Die Feuerwehr schließt den Angaben nach eine Selbstentzündung nahezu aus.