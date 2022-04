In ganz Deutschland haben am Samstag zahlreiche Menschen an den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung teilgenommen. In Mannheim gingen nach übereinstimmenden Aussagen von Veranstaltern und Polizei mehr als vierhundert Personen auf die Straße. Unter dem Motto „Für den Frieden, stoppt den Krieg in der Ukraine!“ hatte das Friedensbündnis Mannheim zu der Kundgebung aufgerufen, deren Teilnehmer sich mit Transparenten, Musik und Fahnen auf den Kapuzinerplanken einfanden. Redner verurteilten in der Folge ausdrücklich den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Sie forderten das sofortige Ende der Kampfhandlungen, die Aufnahme von Friedensverhandlungen und die Untersuchung begangener Kriegsverbrechen. Kritik wurde jedoch immer wieder auch an der Bundesregierung und der NATO laut, die für eine seit dem Ausbruch des Krieges betriebene Rüstungsspirale verantwortlich gemacht wurden. Statt einhundert Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr, solle man solche Mittel in Bildung, für Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz investieren. Auch die Lieferung von Waffen an die Ukraine wurde abgelehnt, weil der Krieg und das damit verbundene Leid dadurch nicht beendet würde. Der anschließende Demonstrationszug durch die Innenstadt endete auf dem Schillerplatz, wo die Abschlusskundgebung erfolgte.