[Aktualisiert 14.34 Uhr] Der Corona-Ausbruch beim ostwestfälischen Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nimmt offenkundig größere Ausmaße an. Seit Anfang der Woche seien 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh in Ostwestfalen am Mittwoch. Zuvor hatten die Zeitungen „Westfalen-Blatt“ und „Neue Westfälische“ berichtet.

Wegen einer Vielzahl von Neuinfektionen berate zur Zeit der Krisenstab des Kreises Gütersloh, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, sagte eine Kreissprecherin am Mittwoch. Der Kreis Gütersloh schließt als Reaktion auf den erneuten Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch.

Zum Thema: Mitte Mai wurden schärfere Regeln für die Fleischbranche beschlossen.