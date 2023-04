Die Grünstadter Polizei hat am Wochenende Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. Am Freitagnachmittag wurde im Zeitraum von knapp zwei Stunden die Geschwindigkeit in der Eisenberger Straße in Ebertsheim gemessen. Von 400 Fahrzeugen hielten sich 20 Fahrer nicht an die erlaubten 30 km/h. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 69 km/h. In der Nacht von Freitag auf Samstag positionierten sich die Beamten in der Asselheimer Straße in Grünstadt. Die Geschwindigkeit von 39 Fahrzeugen wurde gemessen, zwei Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Diese mussten sich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Autofahrer war betrunken. Er muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen und durfte nicht mehr weiterfahren.