Knapp 250 Besucher in der Ebertsheimer Turnhalle hatten nach der Corona-Pause Heißhunger auf Fasnacht – und die über 40 Aktiven des TSV das richtige Rezept dafür. Mit selbst geschriebenen Büttenreden sorgten die „Malle-Määd“ (Brigitte Alleborn und Monja Fischer), Thomas Mattern als Berichterstatter des Besuches einer Delegation aus Katar in Ebertsheim und nicht zuletzt die „Dudderer“ (Jaqueline Hofstädter und Jan Hummel) für zahlreiche Lacher. Die Tänze standen da in nichts nach, sowohl die vereinseigenen Gruppen als auch die Gastformationen ließen die begeisterten Zuschauer nicht ohne Zugabe und Rakete von der Bühne. Lohn nach über vier Stunden beste Unterhaltung für die Narren um Sitzungspräsidentin Nicole Wahl: Zum Finale sangen 250 „pappsatte“ Besucher auf Stühlen stehend das „Ewertsemmer Lied“.