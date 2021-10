Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar qualifiziert. Das 4:0 (0:0) am Montagabend in Nordmazedonien sorgte dafür, dass die Deutschen in der Qualifikationsgruppe J an den noch ausstehenden zwei Spieltagen nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden können.

Kai Havertz (50.), Timo Werner (70., 73.) und Jamal Musiala (83.) trafen für die Mannschaft von Hansi Flick. Die DFB-Auswahl tat sich vor der Pause schwer, zeigte sich in der zweiten Halbzeit aber sehr effektiv. Mit zwei Vorlagen ebnete Thomas Müller den Weg für den deutschen Sieg.