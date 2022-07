Hoch „Jürgen“ sorgt diese Woche für die zweite große Hitzewelle in diesem Jahr in der Pfalz. Wie Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer mitteilt, soll am Dienstag mit 37 bis örtlich 39 Grad der vorläufige Höhepunkt erreicht werden. „Doch es bleibt auch an den Folgetagen pfalzweit hochsommerlich heiß, was die Trockenheit, das erhebliche Niederschlagsdefizit, sowie die hohe Waldbrandgefahr weiter verschärfen wird“, so der Meteorologe.

Laut Müller werden schon am Montag Höchstwerte von 34 Grad in der Westpfalz und bis 35 Grad am Rhein entlang erwartet. Am Dienstag könnte an windgeschützten Stellen in den Innenstädten sogar die 40 Grad-Marke geknackt werden. Selbst in den Gipfellagen des Pfälzer Waldes soll es heiß werden. Müller erwartet auf der Kalmit (673 m ü. NN.) 34 Grad. Die Nächte könnten ab Dienstag mit 20 Grad tropisch warm werden. Der absolute Temperaturrekord in der Pfalz steht bei 39,8 Grad vom 25. Juli 2019 in Speyer.

Die relative Luftfeuchtigkeit von derzeit nur um 30 Prozent macht die Hitze jedoch zum Glück einigermaßen erträglich, dies zeigt laut Müller wie trocken die Luftmasse ist. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und auch in den Folgenächten dürfte es verbreitet in der Pfalz mit Tiefsttemperaturen von 20 Grad unangenehm tropisch warm bleiben. Ab Mittwoch ist mit Gewittern zu rechnen.