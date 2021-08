Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag versucht, einen Fahrkartenautomaten in der Kopernikusstraße (Friesenheim, Haltestelle: Heinrich-Pesch-Haus) aufzubrechen. Das Vorhaben misslang. Der versuchte Aufbruch verursachte allerdings einen Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Genauere Hinweise dazu, was wie beschädigt wurde, macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.