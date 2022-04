Die Polizei hat einen 58 Jahre alten Mann gefasst und ins Gefängnis gefahren, der allein in diesem April die Staatsgewalt mit drei spektakulären Aktionen in Atem gehalten hat. Weil er am 14. April eine Haftstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein antreten sollte, war es Anfang des Monats zu einem häuslichen Streit gekommen, an dessen Ende der Mann seine Ehefrau verprügelt haben soll. Er floh, lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei und rammte schließlich mit seinem Wohnmobil drei parkende Wagen aufeinander. Die Polizei musste ihn laufen lassen – und zwei Tage später mit dem Hubschrauber nach ihm suchen, weil er seiner Ehefrau dieses Mal Waffengewalt angedroht hatte. Am Tag darauf fasste sie ihn – musste ihn aber erneut von dannen ziehen lassen, weil sie keine Waffe bei ihm fand. Als der 39-mal Vorbestrafte dann jedoch vergaß, seine Haft am 14. April anzutreten, spürte die Polizei so lange nach ihm, bis sie ihn jetzt zum Gefängnis fuhr.