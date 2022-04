Auf dem Mannheimer Paradeplatz ist am späten Freitagabend gegen 23 Uhr eine 39-Jährige durch eine bislang unbekannte Frau und einen unbekannten Mann durch mehrere Schläge und Tritte verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, flüchteten die Täter anschließend in Richtung Wasserturm. Das Opfer musste vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden. Diese Hilfe nahm die 39-Jährige jedoch nur ungern an und verhielt sich gegenüber den Rettungskräften renitent und aggressiv, weshalb die Polizei auch für die Versorgung des Opfers hinzugezogen werden musste. Über die Schwere der Verletzungen lagen auch am Samstag noch keine weiteren Informationen vor. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621 12580 in Verbindung zu setzen.