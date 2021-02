38 Bundeswehrsoldaten haben Ende Januar Gesundheitsämter und Pflegeheime in der Südpfalz unterstützt. Das teilt Thomas Gebhart (CDU), parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit, mit. Neun Soldaten im Gesundheitsamt Germersheim und 15 Soldaten im Gesundheitsamt Südliche Weinstraße Amtshilfe. Sechs Soldatinnen und Soldaten unterstützen ein Pflegeheim im Landkreis SÜW, weitere acht helfen an Teststationen der Stadt Landau aus. Die Zahlen beruhen auf Angaben des Verteidigungsministeriums.

Bundeswehrsoldaten können Pflegeeinrichtungen beim Testen auf das Coronavirus unterstützen. „Ich möchte dazu ermuntern, das Angebot bei Bedarf zu nutzen“, so Gebhart. „Bei Engpässen kann die Bundeswehr schnell vor Ort helfen. Die Bundeswehr leistet aktuell bei der Pandemiebekämpfung eine tolle Arbeit.“ Die Soldaten, die zum Einsatz kommen, sind durch das Deutsche Rote Kreuz geschult. Im Kreis Germersheim sei die Bundeswehr bislang in keiner Pflegeeinrichtung im Einsatz, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Einrichtungen, die nicht mehr in der Lage sind, das Infektionsgeschehen mit eigenen Mitteln zu bewältigen, können sich an die Beratungs- und Prüfbehörde wenden. Wer Fragen zum Verfahren und Kontaktmöglichkeiten hat, kann sich per E-Mail an das Bundestagsbüro von Thomas Gebhart, thomas.gebhart@bundestag.de, wenden.