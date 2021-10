Seit vergangenen Dienstag, 19. Oktober, wird Stefan Froncz vermisst. Wie die Polizeiinspektion Sulzbach mitteilt, wurde der 38-Jährige an dem Tag zuletzt gegen Abend an einer Tankstelle in der Scheideter Straße in Saarbrücken-Dudweiler gesehen. Zu diesem Zeitpunkt sei er laut Zeugen desorientiert gewesen und habe auf Ansprache kaum reagiert. Laut Polizei könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden.

Stefan Froncz wird wie folgt beschrieben:

etwa 175 Zentimeter groß

mittellange, dunkle Haare

nutzt einen Vier-Punkt-Gehstock

trägt eine helle Hose mit Löchern und stark verschmutzte Kleidung

Polizeiinspektion

Hinweise nimmt dieSulzbach unter 06897 9330 entgegen.