Eine 37-jährige Autofahrerin, die am frühen Samstagmorgen gegen 1.50 Uhr auf der B9 in Richtung Worms unterwegs war, kollidierte im Bereich der Auffahrt zur B9 nach der Abfahrt Mörsch mit einem Baum. Laut Polizei wurde die Fahrerin verletzt, am Auto entstand ein Totalschaden. Ein Atemalkoholtest bei der 37-Jährigen ergab eine Wert von 1,67 Promille. Sie behauptete gegenüber der Polizei, einem Tier ausgewichen zu sein.