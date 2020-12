„Send out Love“ hatte Erfolg. 66.600 Euro brachte die von Oliver Meyer, Geschäftsführender Gesellschafter der Tailormade GmbH mit Sitz in Stuttgart und Niederlassungen in Dirmstein sowie Berlin, initiierte Weihnachtsaktion. 17.200 Euro gehen nach Berlin, wo das Kinderhospiz und das Deutsche Herzzentrum bedacht werden. 12.400 Euro gehen an „STELP“ in Stuttgart und kommen einem Mädchenheim in Nepal zugute. 37.000 Euro helfen dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.

Pate Andy Buck

Andy Buck, FCK-Meisterspieler von 1998, war als Pate und großherziger Spender für die Aktion engagiert. Er sagt: „Ich bin überwältig von der sensationellen Spendenbereitschaft. Die Welle der Solidarität in der Pfalz war überwältigend.“ Initiator Oliver Meyer ist glücklich: „Ich bin sprachlos! Ich hätte mit vielem gerechnet, aber weder mit diesem gigantischen Gesamtbetrag, noch mit der überragenden Spendensumme für das Kinderhospiz Sterntaler.“