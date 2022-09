Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstagabend ihr erste Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gegen die MT Melsungen mit 36:25 (18:11) gewonnen. Dieser Auftritt war vielversprechend. Die neuen Löwen diktierten die Partie, übernahmen sofort das Kommando. Die Abwehr mit dem überragenden Torhüter Mikael Appelgren stand klasse. In der letzten Viertelstunde brannten die Gastgeber ein Feuerwerk ab, sie trumpften auf. Melsungen hatte keine Chance. Neuzugang Halil Jaganjac überzeugte mit sieben Toren.