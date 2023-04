Eigentlich war das Ergebnis am Ende fast egal: Viel wichtiger war der Symbolcharakter, den das Spiel der Zweiten Handball-Bundesliga am Dienstagabend in der Friedrich-Ebert-Halle hatte. Den verdeutlichte das gemeinsame Foto der beiden Mannschaften Eulen Ludwigshafen und HC Motor Saporischschja nach dem Schlusspfiff am besten. Es gibt wichtigeres als den Sport. Saporischschja spielt in dieser Saison in der Zweiten Liga, weil im Heimatland des mehrfachen ukrainischen Meisters seit über einem Jahr Krieg herrscht.

Handball gespielt wurde vor einem begeisterten Fanblock der Ukrainer und insgesamt 1598 Zuschauern aber auch: Mit 35:26 (16:9) schlugen die Eulen Ludwigshafen den HC Motor Saporischschja. Dabei schonte Eulen-Trainer Michel Abt einige Spieler wie Jan Remmlinger oder Kapitän Max Haider und gab anderen Akteuren mehr Spielzeit. So kam Kreisläufer Kasper Manfeldt-Hansen an seinem 20. Geburtstag vor den Augen seiner Familie auf viele Spielminuten und machte seine Sache gut: Er erzielte fünf Tore. Und Mihailo Ilic vom Drittligisten HLZ Friesenheim-Hochdorf gab ein prima Zweitliga-Debüt und traf viermal.

Bis zur Pause setzten sich die Eulen schon komfortabel ab, auf Seiten von Saporischschja hielten vor allem die starken Rückraumspieler Dmytro Horisha (sechs Tore), Vitalii Horovyi (4) und Kreisläufer Dmytro Tiutiunnyk (3) dagegen. Jeweils frenetisch bejubelt vom blau-gelben Fanblock der Mannschaft, auch wenn der Vorsprung der Gastgeber zeitweilig zehn Tore betrug. Für die Eulen traf Jannek Klein neunmal.