Einem 35-Jährigen wird vorgeworfen, am Montag in Karlsruhe versucht zu haben, seine frühere Lebensgefährtin zu töten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Mann der Frau im Treppenhaus ihrer Wohnung aufgelauert haben. Dort habe er sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sie gefesselt und in einem Kleintransporter nach Stuttgart gebracht. In einer Tiefgarage soll er die 34-Jährige abgelegt haben, offenbar im Glauben, die Frau sei tot. Der Ex-Partnerin gelang es, sich selbst zu befreien und in einer Arztpraxis Hilfe zu suchen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen auf einem Autobahnparkplatz der A5 bei Weingarten vorläufig fest. Seit Dienstag sitzt der 35-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Gegen den Mann werde wegen versuchtem Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt. Die 34-Jährige hat laut Polizei keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten.