Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Mann erlassen worden, der im dringenden Verdacht steht, am 22. Oktober gegen 17.30 Uhr in Mannheim im Quadrat L 11 auf offener Straße versucht zu haben, einen Passanten mit einem Messer zu verletzen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium mitteilten, flüchtete der Angreifer zunächst und stach einem zufällig vorbeifahrenden 70-jährigen Fahrradfahrer in den unteren Hüftbereich, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Angreifer in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen. Dabei leistete der Mann erheblichem Widerstand. Die Tatwaffe, ein Einhandmesser, wurde sichergestellt. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung und wurde laut Polizei mittlerweile aus der Klinik entlassen.

Der Verdächtige wurde am Samstagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erließ. Der 35-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Motiv der Tat ist noch unbekannt.