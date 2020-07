Im Fall des in Mannheim ermordeten 35 Jahre alten Studenten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Polizei konnte am Donnerstagabend in Homberg (Efze) ein 33-jähriger Mann festgenommen werden. Er stehe im dringenden Tatverdacht, den 35-jährigen Gabriel V. in dessen Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt getötet zu haben. Konkret gehen die Ermittler nach derzeitigem Stand davon aus, dass der Tatverdächtige am 7. Juli gegen 17:00 Uhr mit einer ungeöffneten Sektflasche gegen den Kopf des Opfers geschlagen und ihm eine stark blutende Verletzung zugefügt hatte. Laut Polizei habe er den Studenten dann durch weitere Schläge mit der Sektflasche getötet. Danach soll er die Wohnung seines Opfers durchsucht und mit mehreren Gegenständen verlassen haben.

Fußabdruck führte zum Tatverdächten

Der Durchbruch sei den Ermittlern letztendlich über einen Schuhabdruck gelungen, der am Tatort gesichert und dem 33-Jährigen mit irakischer Staatsbürgerschaft zugeordnet werden konnte. Nach Angaben der Polizei hat er in einer ersten Vernehmung die Tat eingeräumt. Er wurde heute der Ermittlungsrichterin vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, Mordes und Diebstahls erlassen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hinter- und Beweggründen der Tat dauern nach Angaben der Polizei noch an.

Am 13. Juli fand man den 35-jährigen Mannheimer tot in seiner Wohnung. Die Polizei war „aufgrund der äußeren Umstände“ von einem Gewaltverbrechen ausgegangen.