3100 Einsätze haben die beiden regulär in der Pfalz stationierten Rettungshubschrauber des ADAC, „Christoph 5“ in Ludwigshafen und „Christoph 66“ in Imsweiler, im Jahr 2021 absolviert. Das hat der Verkehrsclub am Donnerstag mitgeteilt. „Christoph 5“ flog 1511 Einsätze, davon 228 in Baden-Württemberg, 91 in Hessen, sechs in Bayern, einen im Saarland und drei in Sachsen. „Christoph 66“ rückte 1589-mal aus, davon 25-mal ins Saarland, zweimal nach Hessen und jeweils einmal nach Baden-Württemberg und Bayern.

Zusätzlich war der Hubschrauber „Christoph 112“, der temporär Ludwigshafen stationiert ist, 392-mal unterwegs. Diese Maschine ist speziell für den Transport schwer lungenkranker Patienten ausgestattet, womit er sich besonders für den Transport von Covid-19-Patienten eignet. 46-mal war dieser Hubschrauber in Baden-Württemberg im Einsatz, 28-mal in Hessen, neunmal in Bayern, zweimal im Saarland und einmal in Nordrhein-Westfalen. Bei 31 Flügen handelte es sich um Verlegungstransporte von Covid-19-Patienten.