Ein Mann ist am Montagnachmittag in Weinheim von der Polizei angeschossen worden. Er kam ins Krankenhaus. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am späten Abend mitteilten, wollten die Beamten einen Streit zwischen zwei Männern schlichten. Dabei habe der 34-Jährige ein Messer gezogen und die Beamten angegriffen. Nachdem Pfefferspray wirkungslos geblieben sei, habe die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war am Abend noch unklar. Ermittlungen zum genauen Hergang laufen noch.