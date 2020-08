Seit Montag wird der 34-jährige Steffen R. vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde er an diesem Tag zuletzt gegen 12.30 Uhr in Homburg von einem Freund gesehen. Im Anschluss wollte der Vermisste eine Bekannte in St. Ingbert besuchen, wo er jedoch nicht erschien. Steffen R. ist vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs. Ein Auto besitzt er nicht. Aufgrund einer Erkrankung ist eine Gefährdung nicht auszuschließen. Stefan R. ist circa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, hat mittellange braune Haare und trägt einen Vollbart. Zuletzt trug er vermutlich eine Jeans sowie ein dunkles Shirt. Die Polizeiinspektion Homburg bittet um Hinweise, die telefonisch unter 06841/1060 an die Beamten zu richten sind.