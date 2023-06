In der Prinzregentenstraße im Stadtteil Hemshof in Ludwigshafen ist am Dienstagabend um 23 Uhr ein 34 Jahre alter Mann leblos und stark blutend in seiner Wohnung gefunden worden. Er starb laut Polizei trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche. Zeugenhinweise brachten die Ermittler auf die Spur eines 46-jährigen Mitbewohners des mutmaßlichen Opfers. Zwischen den Männern soll es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei nahm den 46-Jährigen als dringend tatverdächtig vorläufig fest. Zur genauen Todesursache sowie zu den Hintergründen der Tat und des Motivs machte die Polizei am Mittwochmorgen mit Verweis auf laufende Ermittlungen noch keine Angaben.

