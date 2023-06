In der Prinzregentenstraße im Stadtteil Hemshof in Ludwigshafen ist am Dienstagabend um 23 Uhr ein 34 Jahre alter Mann leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Zur genauen Todesursache sowie zu den Hintergründen der Tat und des Motivs machte die Polizei am Mittwochmorgen mit Verweis auf laufende Ermittlungen noch keine Angaben. Wir berichten weiter.