Zeugen haben am Dienstag um 19.20 Uhr beobachtet, wie ein Skoda am Paul-Kleefoot-Platz (Süd) ungebremst in die bevorrechtigte Straßenbahn fuhr. Am Skoda wurden beide Airbags ausgelöst, das Auto war nicht mehr fahrbereit. An der Straßenbahn kam es laut Polizei zu Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Der Fahrer des Skoda stieg aus und rannte davon. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 34-jährigen Mann handeln dürfte. Zunächst konnte der Fahrer nicht angetroffen werden. Am Mittwoch stellte sich der Unfallverursacher jedoch der Polizei. Neben einer Beteiligung am Unfall räumte er auch ein, regelmäßig Drogen zu konsumieren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.