Am Montag, gegen 18 Uhr, hat eine 62-Jährige die Polizei verständigt, da ihr 60 Jahre alter Mann versuche, sie zu schlagen. In der gemeinsamen Wohnung trafen die Beamten das Paar an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Ehemann ergab 3,32 Promille. Auch gegenüber den Polizisten verhielt er sich aggressiv und uneinsichtig, weshalb sie ihn der Wohnung verwiesen. Da sich der 60-Jährige weigerte, dem Folge zu leisten, obwohl die Beamten ihn mehrmals dazu aufforderten, nahmen sie den Mann schließlich in Gewahrsam.