Ein 33-jähriger Wormser hat am frühen Montagabend seine 32-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Mainz am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren, rief eine Zeugin die Polizei. Eine Streife nahm den Verdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts in Worms fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der 33-Jährige in der gemeinsamen Wohnung des Paares im Laufe eines Streits zu einem Messer und stach auf seine Freundin ein. Die 32-Jährige musste laut Bericht notoperiert werden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Am Dienstag ordnete das Amtsgericht Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Der 33-Jährige ist polizeibekannt und wegen Verkehrsdelikten, Unterhaltspflichtverletzung sowie Körperverletzungen bereits vorbestraft.