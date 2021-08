Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag bestohlen worden, als er in einer Sparkassenfiliale am Berliner Platz Geld abheben wollte. Laut Polizei geschah die Tat um 17.45 Uhr. Weil der Automat zunächst kein Geld herausgab, ging der 33-Jährige zum nächsten Automaten. Dann spuckte der erste aber doch die geforderten 320 Euro aus. Ein unbekannter Mann nutzte die Situation aus, nahm das Geld und rannte davon. Der 33-Jährige rannte hinterher, verlor den Täter aber aus den Augen. Dieser ist etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er hat kurze graue Haare und trug ein graues T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.