Bei einer Schlägerei am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr in der Mannheimer Quadraten ist eine 33 Jahre alte Frau durch Tritte ins Gesicht und in den Rücken verletzt worden. Laut Polizei war dieser zunächst eine Schlägerei zwischen zehn Personen vor einem Lokal in den S-Quadraten gemeldet worden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass eine 33-Jährige von drei Widersacherinnen im Alter von 38, 19 und 17 Jahren angegriffen und mit Tritten attackiert worden war. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die drei merklich alkoholisierten Angreiferinnen konnten noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts geführt.