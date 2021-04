Die Ludwigshafener Polizei ist am Freitagabend zu einem Einsatz in die Schanzstraße gerufen worden, weil eine Frau dort parkende Autos beschädigt und laut herumgeschrien haben soll. Laut Polizeibericht lies sich die Frau von den Beamten nicht beruhigen und soll diese unentwegt beleidigt haben. Sie soll sich weiterhin geweigert haben, ihre Personalien preis zu geben, worauf die Beamten sie mit auf die Dienststelle nach Oppau nehmen wollten. Auch hier soll sie sich mit Tritten und Bespucken der Beamten gegen ihre Festnahme geweigert haben. Im Verlaufe des Abends verletzte sie eine 28-jährige Polizistin mit Tritten leicht. Sie wurde von den Beamten in eine psychiatrische Station eines Krankenhauses gebracht. Die 33-Jährige erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.