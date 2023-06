Die Warteliste ist lang: 14 Jahre nach dem ersten Aufstellungsbeschluss wird das Carlsberger Neubaugebiet „Am Ringelsberg“ erschlossen. Die Bagger stehen schon bereit, ab kommende Woche sollen sie loslegen. Was der Quadratmeter in etwa kosten soll und worauf die Gemeinde beim Verkauf achten will: Zum ausführlichen Bericht geht es hier.