Ein 32-Jähriger ist am Samstagabend in St. Ingbert von einer Gruppe Männer zusammengeschlagen und am Kopf verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 19.15 Uhr geriet der Mann in der Gustav-Clauss-Anlage hinter dem alten Hallenbad in einen Streit mit fünf jungen Männern. Der Streit eskalierte, als einer der Männer den 32-Jährigen durch einen Schlag am Kopf verletzte. Das Opfer fiel auf den Boden, während die Männer weiter auf ihn eintraten. Dadurch erlitt der 32-Jährige weitere Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 06894 1090 zu melden.