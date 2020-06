Ein 32-Jähriger Mann hat am Freitagabend an einer Bushaltestelle in Lauterecken einer 55-Jährigen sein Geschlechtsteil gezeigt. Diese rief daraufhin die Polizei, die dem Exhibitionisten einen Platzverweis erteilten, dem dieser aber nicht nachkam. Stattdessen schlug er laut Polizei in Richtung eines der Beamten, dem es zusammen mit seiner Kollegin aber gelang, den Täter festzunehmen. Gegen den 32-Jährigen sind diverse Strafverfahren eingeleitet worden.