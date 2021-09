Die Adler Mannheim haben am Dienstagabend ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. 3:2 (0:1, 1:1, 1:0 und 1:0) nach Verlängerung gewann das Team von Trainer Pavel Gross gegen die Krefeld Pinguine. Die Adler dominierten die ersten Minuten der Begegnung nach Belieben und hatten zahlreiche Chancen zur ersten Führung, scheiterten jedoch immer wieder an Oleg Shilin im Tor der Gäste. Besser machte es Krefelds Alexander Weiß auf der anderen Seite, der einen Konter zum 1:0 abschloss (11.). Als Thomas Larkin wegen Haltens auf der Strafbank saß, war es erneut Weiß, der für den KEV erhöhte (24.).

Holzer entscheidet Partie vor über 6000 Fans

Kurz vor dem Drittelende erlöste Lean Bergmann die 6051 Fans in der SAP-Arena, als er vom linken Bullykreis in den rechten Winkel traf. Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, war es Matthias Plachta, der den verdienten 2:2-Ausgleich erzielte. Es ging in die Verlängerung. Dort waren 50 Sekunden gespielt, als Korbinian Holzer sich ein Herz nahm und zum Siegtreffer einschoss.