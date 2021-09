Die Rhein-Neckar Löwen müssen um die Qualifikation für die Gruppenphase der European League zittern. Am Dienstagabend spielte das Team gegen Benfica Lissabon nur 31:31 (15:16). Der Handball-Bundesligist steht im Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) vor einer schwierigen Aufgabe. Die Löwen drehten erst in den letzten zehn Minuten richtig auf, vorher war die Chancenverwertung sehr schwach. Kapitän Uwe Gensheimer traf Sekunden vor Schluss mit einem Siebenmeter immerhin zum 31:31-Unentschieden.