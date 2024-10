Teuer bezahlt hat ein 31 Jahre alter Mann seine guten Absichten, als er laut Polizei am Samstag gegen 15 Uhr auf dem Vorplatz des Schifferstadter Hauptbahnhofs einen Streit schlichten wollte. Den Beamten zufolge hatte der Mann den Streit zwischen einem etwa 25 Jahre alten Mann und einer Frau bemerkt. Als der 31-Jährige die beiden trennen wollte, schlug der Mann zweimal mit einem Teleskopschlagstock auf ihn ein. Der Täter soll dunkel gelockte Haare und eine schwarze Jacke getragen haben. Er ist laut Polizei danach mit der Frau, die einen blauen Adidas-Jogginganzug getragen hat und ihre blonden Haare zu einem Dutt gebunden hatte, gemeinsam in einen Zug in Richtung Ludwigshafen gestiegen. Den Beamten zufolge ist der 31-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er soll bei seinem Eingreifen aber nur Prellungen davongetragen haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.