Durchaus souverän ist der 1. FC Kaiserslautern am Mittwochabend in das Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Im Viertelfinale bei Hertha BSC gewannen die Roten Teufel im Berliner Olympiastadion 3:1 (2:0). Die Tore vor rund 75.000 Zuschauern erzielten Jan Elvedi (5.), Richmond Tachie (38.) und Filip Kaloc (69.) Rund 15.000 mitgereiste Fans aus der Pfalz bescherten dem Team von Trainer Dimitrios Grammozis an einem rauschenden Pokalabend nahezu Heimspiel-Atmosphäre. Das 1:3 durch Fabian Reese (90.+1) änderte nichts mehr daran, dass der FCK zum ersten Mal seit zehn Jahren in der Vorschlussrunde des deutschen Cup-Wettbewerbs steht.

Der RHEINPFALZ-Liveticker zum Nachlesen: