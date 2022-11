Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat am Dienstagabend sein Spiel in der zweiten Runde des DHB-Pokals gegen Erstligist SC Magdeburg mit 30:35 (19:20) verloren. Dabei lieferte die Mannschaft von Trainer Michel Abt dem Deutschen Meister und Super-Globe-Sieger zumindest streckenweise einen prima Kampf. Besonders nach der ersten Viertelstunde spielte die Eulen gut mit, kamen mit ihrem 7:6-Angriff zu Torerfolgen. 14:14 stand es nach 23 Spielminuten.

Dass am Ende doch keine – auch nicht unbedingt erwartete – Sensation drin war, lag daran, dass sich die Gastgeber vor 1577 begeisterten Zuschauern in der Eberthalle zu Beginn jeder Hälfte zu viele technische Fehler leisteten. Das nutzte das SCM-Starensemble gnadenlos aus. Die Eulen blieben aber auch gegen Ende der zweiten Halbzeit immer in der Schlagdistanz von vier, fünf Toren. Das gute Ergebnis feierten die Eulen nach dem Schlusspfiff gemeinsam mit ihren Fans.

Bester Magdeburger Werfer waren der Niederländer Kay Smits (9) sowie die deutschen Nationalspieler Philipp Weber (6) und Matthias Musche (5). Für die Eulen waren Pascal Durak (5) sowie Jannek Klein, Pascal Bührer und Stefan Salger (je 4) die erfolgreichsten Torschützen.