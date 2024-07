3000 Fans werden zum Blies-Festival am 7. September erwartet. Sie wollen in Ludwigshafen mit Stars der internationalen Techno-Szene wie DJane Ellen Allien, DJ Stingray 313 und Roi Perez ein positives Lebensgefühl feiern – und ein gesellschaftliches Zeichen setzen. An jenem Samstag werden sich im Blies-Park am gleichnamigen Badesee wieder zwölf Stunden lang – von 12 bis 24 Uhr – die Plattenteller drehen.

