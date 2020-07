Der Partyeinladung einer jungen Frau aus Hessen, die diese via Social Media veröffentlicht hatte, sind in der Nacht zum Sonntag etwa 300 Personen gefolgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau hierzu eigens ein Anwesen in der Kaiserslauterer Innenstadt gemietet. Dieses sei für die Teilnehmerzahl allerdings nicht groß genug gewesen, weshalb etwa die Hälfte der partywilligen Besucher auf die Straße ausweichen mussten.

Militärpolizei unterstützt deutsche Behörden

Nachdem bei der Polizei mehrere Beschwerden eingegangen seien, musste die Party von mehreren Streifen aufgelöst werden – um die Nachtruhe wiederherzustellen und Verstößen gegen die Coronabekämpfungs-Verordnung entgegenzuwirken. Bei dem Einsatz war auch der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Kaiserslautern vor Ort, so die Beamten. Dieser hätte nun ein Bußgeldverfahren gegen die Veranstalterin eingeleitet. Auch die amerikanische Militärpolizei unterstützte die deutschen Behörden, da sich unter den Besucher mehrere Militärangehörige befanden, die offensichtlich die Möglichkeit nutzten und den gestrigen Nationalfeiertag zu feiern. Das Fazit der Polizisten: Alle Besucher verhielten sich erfreulicherweise sowohl untereinander, als auch gegenüber den Einsatzkräften friedlich.