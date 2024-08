Am Donnerstag wurde zunächst gegen 05.10 Uhr in der Lindenstraße in Beindersheim und dann gegen 5.50 Uhr in der Fohlenweide ein versuchter Wohnungseinbruch gemeldet. In beiden Fällen bemerkten die Bewohner selbst den Einbruchsversuch, woraufhin der Täter flüchtete. Gegen 7 Uhr wurde dann eine augenscheinlich betrunkene männliche Person gemeldet, die auf der L453 zwischen Heßheim und Frankenthal zu Fuß unterwegs sei. Ein Polizeistreife traf dort auf einen 30-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Aufgrund der guten Personenbeschreibung nach den versuchten Wohnungseinbrüchen war laut Polizei schnell klar, dass es sich augenscheinlich um den Täter handelt. Bei der Überprüfung des Mannes ergab sich dann, dass gegen ihn ein Haftbefehl aus Heidelberg besteht. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen des bestehenden Haftbefehls in die JVA Mannheim gebracht. Wegen der versuchten Wohnungseinbrüche wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Mögliche Zeugen der versuchten Einbrüche werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, zu wenden.