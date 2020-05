Der 18-jährige Fahrer eines Audi missachtete am Sonntagnachmittag ein Rotlicht und stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Gegen 16 Uhr fuhr der junge Autofahrer die Rheinhafenstraße in Richtung Daxlander Straße. Am dortigen unbeschrankten Bahnübergang querte er mit seinem Auto trotz Rotlicht die Gleisanlage und kollidiert mit der heranfahrenden Straßenbahn. Durch den Aufprall wurde der Wagen in das nahe gelegene Gleisbett geschoben. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der dabei entstandene Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf 30.000 Euro geschätzt.