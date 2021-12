Die Universität des Saarlandes setzt bei der Präsenzlehre auf die 2G-Regel. Ab dem 13. Dezember dürfen nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder Genesene an Lehrveranstaltungen vor Ort teilnehmen, teilte die Universität am Freitag mit. Aufgrund der Pandemielage würden verstärkt hybride und digitale Formate angeboten. Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl und mit Fokus auf Wissensvermittlung sollen demnach digital stattfinden. Bei 2G-Lehrveranstaltungen sollen digitale Alternativen angeboten werden. Wenn dies nicht möglich sei, werde einvernehmlich mit den Studierenden entschieden, ob die Veranstaltung unter 2G-Bedingungen oder digital ablaufen soll, hieß es. Bei Prüfungen vor Ort, Praxisformaten und in den Bibliotheken gelte aber weiterhin die 3G-Regel. Zugang haben also Geimpfte, Genesene und Getestete.