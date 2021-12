Bundestagsabgeordnete, die wegen der Kanzlerwahl am Mittwoch in einem Berliner Hotel übernachten wollen, müssen gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen sein. Die Verfassungsbeschwerde von elf Bundestagsabgeordneten gegen die Berliner Corona-Schutzbestimmungen inklusive ihrer vorgeschriebenen 2G-Regel für Hotelübernachtungen ist unzulässig (Aktenzeichen: 2 BvR 2164/21). Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss.

Die elf Beschwerdeführer erfüllen diese sogenannte 2G-Regel nach eigenen Angaben nicht. Sie lebten „außerhalb Berlins weit entfernt vom Bundestag“. Um ihre Abgeordnetenrechte bei der Wahl des Bundeskanzlers ausüben zu können, seien sie auf eine frühere Anreise und Übernachtung in einem Hotel angewiesen, erklärten die Politiker. Am Mittwoch soll der bisherige Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden.

Das Bundesverfassungsgericht wies die Verfassungsbeschwerde als unzureichend begründet und damit unzulässig zurück. Die Beschwerdeführer hätten nicht genau dargetan, welche konkreten Nachteile sie erleiden und inwieweit sie auf die Nutzung von Unterkunftsmöglichkeiten zur Ausübung ihres freien Mandats tatsächlich angewiesen sind.