Beim frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf der L536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld im Rhein-Neckar-Kreis ist am Samstagnachmittag eine 29 Jahre alte Frau gestorben. Wie die Polizei berichtet, war ein 31-Jähriger mit einer 63 Jahre alten Beifahrerin in einem Audi A4 auf dem Weg von Schriesheim Richtung Wilhelmsfeld aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und auf die Gegenspur gekommen. Die 29-Jährige, die ihm entgegen kam, habe in ihrem Ford Fiesta noch versucht zu bremsen, sei aber frontal mit ihm zusammengeprallt. Sie sei noch ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber ihren Verletzungen erlegen. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin seien schwer verletzt worden.

Die Straße war nach dem Unfall rund vier Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.