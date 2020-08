Einer Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen, ihr Bierflaschen nachgeworfen und mit einer Bierflasche ihre Hände zerschnitten, hat ein 28-Jähriger am Freitagabend gegen 21.25 Uhr im Öttinger Park in Pirmasens. Die 34-jährige Frau saß mit zwei Männern im Alter von 35 und 47 Jahren in dem Park und trank Alkohol, als der 28-Jährige plötzlich hinzukam und fragte, was eine Frau hier mache. Anschließend schlug er der Frau mit der Faust ins Gesicht, warf Bierflaschen nach ihr und schlug ihr mit einer abgebrochenen Bierflasche auf die Hände.

Alkoholtest ergibt 1,38 Promille

Er konnte schließlich von dem 35-jährigen Begleiter der Frau und zwei zufällig hinzugekommenen Zeugen überwältigt werden. Danach flüchtete er und konnte später im städtischen Krankenhaus angetroffen werden. Er hatte diverse Verletzungen. Woher diese stammten, sind bisher nicht bekannt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Frau erlitt Prellungen und Schnittwunden an den Händen.